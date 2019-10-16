شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تحذر: «داعش» سيعود والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (بيروت)، "الخليج 365" (باريس)

حذرت فرنسا من عودة وشيكة لتنظيم «داعش» في شمال سورية. وقال رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، أمس (الثلاثاء) إن القرارات التي اتخذتها تركيا والولايات المتحدة في سورية ستكون لها عواقب وخيمة على المنطقة وإن إجراءاتهما ستؤدي لا محالة إلى عودة التنظيم الإرهابي إلى سورية والعراق.

وردا على أسئلة البرلمان، قال فيليب «العودة الحتمية لداعش في شمال شرق سورية وربما أيضا في شمال غرب العراق تدمير لأمننا». واتهم فيليب واشنطن بالسماح بالغزو التركي، بسبب قرارها سحب ألف جندي بصورة أحادية من سورية. وأعلن وزير الخارجية الفرنسي لو دريان، إنه سيجري محادثات قريبا مع زعماء عراقيين وأكراد لمناقشة كيفية تأمين الآلاف من مقاتلي داعش الأجانب المحتجزين في مخيمات وسجون سورية.

كما حذّرت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، الدول الأوروبية من نقل المئات من المشتبه بانتمائهم إلى «داعش» من سجون المقاتلين الأكراد في سورية إلى العراق. وأعربت المنظمة في بيان لها أمس، عن قلقها من أن بعض الدول الأوروبية التي لا تريد استعادة مواطنيها المشتبه بهم تسعى لنقلهم إلى العراق.