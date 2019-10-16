شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل زيادة منحة اليابان لمستشفى الأطفال التخصصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش لجنة التعليم بمجلس النواب، خلال اجتماعها القادم، قرار رئيس الجمهورية رقم 357 لسنة 2019 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين الحكومة المصرية وحكومة اليابان لتعديل الفقرة الفرعية "1" من الفقرة 1 من الخطابات المتبادلة بين الدولتين الموقعة بتاريخ 14/12/2015 لزيادة قيمة منحة إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصى التابع لجامعة القاهرة من 1,560 مليار ين يابانى لتكون 1,983 مليار ين يابانى، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 16م6/2019 .

وتهدف الاتفاقية إلى توفير دعم إضافى بواقع 3,7 مليون دولار أمريكى، وذلك لاستحداث طريقة جديدة فى البناء تحافظ على سلامة المبانى، لتحسين مستوى الأمان للمشروع .

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وتدخل الخطابات المتبادلة حيز التنفيذ من تاريخ تسلم حكومة اليابان إخطارا كتابيا من مصر يفيد بإتمام الإجرءات الداخلية اللازمة.

يذكر أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب أكدت فى تقريرها عدم وجود أى مخالفة للقانون والدستور فى القرار الجمهورى، وتبحث اللجنة التشريعية الاتفاقيات والقرارات الجمهورية من حيث مدى مطابقتها للدستور والقانون فيما تبحث اللجنة النوعية مضمون الاتفاقيات والقرارات.