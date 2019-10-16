شكرا لقرائتكم خبر عن "إسكان البرلمان" تنظم زيارة ميدانية لحى الأسمرات وروضة السيدة.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم لجنة الإسكان بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، زيارة لحى الأسمرات ومنطقة (روضة السيدة - تل العقارب سابقا)، وذلك لمتابعة أعمال التطوير بالمناطق سالفة الذكر، والوقوف على الأعمال القائمة، ومتابعة ملف تطوير العشوائيات، فى أول زياراتها البرلمانية خلال دور الانعقاد الأخير.

ومن جانبه قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس اللجنة، إن الزيارة تأتى فى إطار الخطة التى وضعتها اللجنة لمتابعة كل الملفات الخاصة بها، لافتا إلى أن محافظة القاهرة أنهت بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات بوزارة الإسكان، تطوير منطقة روضة السيدة، خاصة أنها كانت تعد إحدى عشوائيات الخطرة، وتم تسكين الأسر فى 6 أكتوبر حتى الانتهاء من التطوير، ثم أعادتهم المحافظة لروضة السيدة بعد الانتهاء من تطوير المنطقة بأكملها، حيث تمت مراعاة الطابع التاريخي القديم للمنطقة وتصميمها على هذا الطراز، ومن هنا تأتى زيارة اللجنة للوقوف على ما تم من تطوير وفى إبراز لجحم التحديات والجهود المبذولة لتطوير المناطق العشوائية الخيرة على مستوى الجمهورية، وفقا لجدول زمنى محدد.

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وأشار رئيس لجنة الإسكان إلى أن منطقة حى الأسمرات عدد الوحدات بها 18 ألف وحدة سكنية، وتم إنشاء مركز التدريب المهنى لتعليم الحرف والمهن الحرفية مثل "النجارة – السباكة – الكهرباء – حدادة" وغيرها، وذلك فى إطار خلق فرص عمل للشباب بالمناطق الجديدة حتى تكون عوامل جذب للسكان، بالإضافة لمركز خدمة المجتمع الذي سيكون حلقة التواصل مع السكان الجدد.

وأشار حمودة إلى أن ملف تطوير العشوائيات شهد اهتماما كبيرا خلال السنوات الأخيرة، وانعكس ذلك على المجتمع، خاصة المناطق التى كانت تمثل خطورة على المواطنين، لافتا إلى أن هذه الزيارة هى الأولى من سلسلة زيارات سيتم تنظيمها خلال الفترة المقبلة لكل المشروعات القومية الخاصة بالمدن الجديدة ومشروعات الإسكان الاجتماعى فى مختلف محافظات الجمهورية، لمتابعة الأعمال، وإبراز حجم التحديات والإنجازات التى شهدها القطاع العقاري خلال الخمس سنوات الأخيرة.