مسؤول أمريكي: لم نلاحظ عمليات فرار واسعة لإرهابي داعش

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365

قال مسؤول أمريكي إن الولايات المتحدة لم تلاحظ حتى الآن حدوث عملية فرار "واسعة" لإرهابي تنظيم "داعش" المحتجزين لدى المقاتلين الأكراد منذ بدأت تركيا عدوانها على شمال شرق سوريا.

وصرح المسؤول البارز في الإدارة الأمريكية والذي طلب عدم الكشف عن هويته للصحفيين، اليوم الثلاثاء، "لم نر أية عملية فرار كبيرة واسعة للمعتقلين حتى الآن" بحسب "فرانس برس".

وأضاف أن ما بين 50 و150 من زوجات وأطفال أسرى التنظيم فروا أثناء الفوضى التي أعقبت الهجوم التركي الأسبوع الماضي، مؤكدا أن القوات الأمريكية لا تعرف أين ذهبوا.

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وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن واشنطن لا تملك نفس القدرة على مراقبة ذلك كالسابق، مقرًا بانخفاض قدرات الولايات المتحدة مع انسحاب قواتها بناء على أوامر الرئيس دونالد ترامب.

ويثير العدوان التركي الذي إنطلق في 9 أكتوبر ضد وحدات الحماية الكردية شمال شرق سوريا، مخاوف من فرار المقاتلين الأجانب المحتجزين في تلك المنطقة أو الإفراج عنهم.

ويحتجز في السجون التي يسيطر عليها الأكراد نحو 12 ألفًا من عناصر تنظيم "داعش" بينهم 2500 إلى 3 آلاف أجنبي، وفق مصادر كردية.

كما يعيش في مخيمات النازحين في شمال شرق سوريا نحو 12 ألف أجنبي، 8 آلاف طفل و4 آلاف امرأة.