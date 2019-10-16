محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
وافق الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، على بدء المرحلة الثانية لفتح مكتب تنسيق القبول بالمدن الجامعية، الأحد المقبل، وحتى الاثنين 11 نوفمبر.
وأوضح الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، في بيان اليوم، أن هذه المرحلة تشمل الطلاب والطالبات الجدد المرشحين إلى كلياتهم هذا العام الجامعي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، والطلاب القدامى الذين تخلفوا عن التقديم خلال المرحلة الأولى، بجانب طلاب الدور الثاني بكليات الجامعة الحاصلين على تقدير ممتاز وجيد جدا.
وطالب نائب رئيس الجامعة الطلاب والطالبات بضرورة مراعاة المدة المحددة، مشيرًا إلى أنه عقب غلق باب التقديم سيتم البدء الفوري في مراجعة كشوف المتقدمين طبقًا للضوابط التي حددتها إدارة الجامعة، يعقب ذلك اعتماد النتيجة وإعلانها من أجل بدء عملية التسكين لطلاب تلك المرحلة.
كانت هذه تفاصيل خبر الأحد.. بدء قبول أوراق المستجدين للالتحاق بمدن الأزهر الجامعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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