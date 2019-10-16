سعد الحريري : لا أضرار بشريّة حتى الآن جرّاء عشرات الحرائق في لبنان وستصلنا مساعدات من أوروبا خلال...

وكالات - أكد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري اليوم، الثلاثاء 15 أكتوبر 2019، أن لا أضرار بشرية حتى الآن جراء عشرات الحرائق في مناطق مختلفة من البلاد .

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية" اليوم عن الحريري قوله إنه "إذا كان الحريق مفتعلا فهناك من سيدفع الثمن ولا أضرار جسدية حتى الساعة والاضرار المادية سنعوضها".

وأضاف أن "كل الأجهزة تعمل من دون استثناء ولا بد من فتح تحقيق في ملابسات الحرائق وأسبابها".

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وتابع "اتصلنا بالأوروبيين ومن المفترض أن تصلنا وسائل للمساعدة خلال 4 ساعات ونشكر كل الأجهزة على جهودها".

وكان المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار قد قال إن هناك حوالي 103 حرائق مندلعة على الأراضي اللبنانية، وتعمل حوالي 200 آلية من الدفاع المدني على إخمادها.