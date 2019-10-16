"هيومن رايتس ووتش" تحذر الدول الأوروبيّة من نقل معتقلي داعش من سوريا إلى العراق

وكالات - حذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم، الثلاثاء 15 أكتوبر 2019، الدول الأوروبية من نقل المئات من المشتبه بإنتمائهم إلى تنظيم داعش من سجون المقاتلين الأكراد في سوريا إلى العراق.
وأعربت المنظمة عن قلقها من أن بعض الدول الأوروبية التي لا تريد إستعادة مواطنيها المشتبه بهم، تسعى لنقلهم إلى العراق، بعدما أثار هجوم بدأته أنقرة قبل نحو أسبوع ضد المقاتلين الأكراد في سوريا خشيتها من أن يتمكن هؤلاء من الفرار من السجون.
وقالت الباحثة في شؤون العراق لدى المنظمة بلقيس والي "بالنظر إلى سجل العراق في المحاكمات غير النزيهة، يجدر على الدول الأوروبية عدم الدفع بالجهود لنقل مواطنيها" إلى العراق لمحاكمتهم.
واعتبرت أن أي حكومة تدعم هذه الخطوة، "من دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تعرضهم لخطر التعذيب، او لمحاكمة مزيفة أو الإعدام، تكون بذلك تساهم في انتهاكات جدية".
وتقول المنظمة، التي تتابع سير محاكمات المشتبه بانتمائهم إلى التنظيم المتطرف في العراق، إنها هذه الاجراءات القضائية غير نزيهة وتتخللها الكثير من الانتهاكات.
وحثت المنظمة كل من فرنسا والدنمرك وألمانيا وبريطانيا ودولاً أخرى على استعادة مواطنيها بدلاً من نقلهم إلى العراق.
وتعتقل قوات سوريا الديموقراطية 12 ألف عنصر من التنظيم، بينهم 2500 إلى ثلاثة آلاف أجنبي من 54 دولة.
وأبدت دول أوروبية عدة أيضاً قلقها البالغ من تداعيات أي هجوم تركي محتمل على المعركة ضد خلايا تنظيم داعش، الذي لا يزال ينشط عبر خلايا نائمة برغم هزيمته الميدانية على يد المقاتلين الأكراد.
وأعلنت الإدارة الذاتية الأحد أن 785 من عائلات الجهاديين الأجانب فروا من مخيم عين عيسى في ريف الرقة الشمالي بعد قصف تركي قربه. كما اتهمت القوات التركية باستهداف سجنين على الاقل يقبع فيهما مقاتلون من التنظيم.
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