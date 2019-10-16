بوتين يتجول في نواة التأسيس

ويعد حي الطريف التاريخي نواة تأسيس هذه الدولة المباركة، حيث تجول الرئيس الروسي بصحبة ولي العهد في حي الطريف، مشاهدا معالمه التاريخية وتراثه العمراني الذي يستعرض نشأة الدولة السعودية الأولى وعاصمة هذه الدولة منذ تأسيسها على يدي الإمام محمد بن سعود -رحمه الله- حتى عصرنا الحالي في الدولة السعودية الثالثة المباركة.
مغادرة
غادر الرئيس بوتين والوفد المرافق له الرياض بعد زيارة رسمية للمملكة، وكان في وداعه بالصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية الدكتور رائد قرملي، ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد المطيري، وسفير روسيا الاتحادية لدى المملكة سيرجي كوزولوف، ومندوب عن المراسم الملكية.
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