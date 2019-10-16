الملك يبحث آفاق التعاون الثنائي مع رئيس الوزراء الباكستاني

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس، رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية عمران خان.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين، وآفاق التعاون الثنائي، إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها.

حضر الاستقبال، أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور منصور بن متعب، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان (الوزير المرافق)، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف المالكي.

كما حضره من الجانب الباكستاني، وزير الشؤون الخارجية مخدوم شاه قريشي، ومساعد رئيس الوزراء الخاص لشؤون الباكستانيين المقيمين في الخارج سيد ذو الفقار بخاري، ومدير عام الاستخبارات الفريق أول فيض حميد، وسكرتير الشؤون الخارجية سهيل محمود، وسفير باكستان لدى المملكة رجاء علي إعجاز.

وصول عباس

وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الرياض، أمس، وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، ووزير الخارجية إبراهيم العساف الوزير المرافق، وأمين منطقة الرياض المهندس طارق الفارس، ومدير شرطة المنطقة اللواء فهد المطيري، وسفير دولة فلسطين لدى المملكة باسم عبدالله الآغا، ومندوب عن المراسم الملكية.