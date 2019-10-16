باكستان وأفغانستان تتفقان على تعزيز التعاون الثنائي

اتفقت باكستان وأفغانستان على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وبخاصة في المجال البرلماني. جاء ذلك خلال لقاء رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية أسد قيصر بنظيره الأفغاني رحمان رحماني على هامش اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي في صربيا. وأوضح بيان صادر في إسلام آباد، أمس، أن الجانبين بحثا خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين باكستان وأفغانستان وسبل تنميتها، وقررا عقد مباحثات ثنائية على المستويات البرلمانية لتعزيز التعاون والتفاهم، كما اتفق الجانبان على وضع استراتيجية مبنية على الثقة لتعزيز الروابط البرلمانية والشعبية بين البلدين المجاورين.



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