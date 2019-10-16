ناشط: عوائل داعش أضرموا النيران بمخيم عين عيسى

كشف الناشط الحقوقي الكردي محمد حاجي، في اتصال هاتفي مع الـ»وطن» أن عددا من عوائل داعش أشعلوا النيران بـ»مخيم عين عيسى» لافتاً إلى أن شهود عيان أكدوا أن إضرام النيران جاء من قبل عوائل مرتزقة، وقد انتشروا بالمنطقة يعيثون فساداً.

وأضاف حاجي أنه سبق أن فر ما يزيد على 750 من أفراد عوائل مرتزقة داعش من المخيم تحت تغطية المدفعية التركية التي استهدفت حراس المخيم من أجل فتح المجال أمام عوائل المرتزقة للفرار.

وحصلت «دوت الخليج» على مقطع فيديو مسرب يوضح مقتل رئيسة حزب المستقبل هفرين خلف، يبدو فيه صوتها واضحا وهي تقول «إني رئيسة الحزب».

رأس العين

وعن حصيلة العمليات القتالية قال حاجي «يستمر جيش الغزو التركي والفصائل الإرهابية الموالية له بغزو شمال وشرق سورية لليوم السابع، وتتصدى لهم قواتنا بمقاومة منقطعة النظير»، مؤكداً أن أعنف الاشتباكات تجري حالياً بين قوات سورية الديمقراطية وجيش الغزو التركي والفصائل الإرهابية على الأحياء الشرقية لمدينة رأس العين، يرافقها قصف جوي ومدفعي ومحاولة التقدم بالدبابات والمدرعات.

وبين أن قوات سورية الديمقراطية تصدت لكل محاولات التقدم ودمرت دبابتين، وآليتين مدرعتين، إضافة إلى تدمير سيارتين محملتين بسلاح رشاش نوع دوشكا، كما أدت هذه الاشتباكات إلى مقتل «59» عنصرا من الجيش التركي والفصائل التابعة له، فيما ارتقى في هذه المقاومة الأسطورية «11» مقاتلا من «قواتنا» كما أصيب «24 آخرون بجراح.

تل أبيض

وقال حاجي، إنه منذ يوم أمس يستمر طيران الاستطلاع في أجواء منطقة تل أبيض ويترافق ذلك مع تحليق للطيران الحربي، الذي يقصف بشكل عشوائي، فيما اندلعت اشتباكات عنيفة على محور قرية التروازية والطريق الدولي «M4» أدت إلى تأكيد تدمير دبابة واحدة وآلية مدرعة، إضافة لتدمير سيارة عسكرية مصفحة، وتابع «الاشتباكات في هذا المحور أدت إلى مقتل 38 من عناصر الجيش التركي، فيما ارتقى 7 عنصر من قواتنا وأصيب 15 آخرون بجراح.

محور أبوصرة

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على محور بلدة السلوك، اشتبكت قوات سورية الديمقراطية مع عناصر من الجيش التركي في هذه الاشتباكات أدت إلى مقتل 4 من قوات سورية، فيما اشتبكت قوات سورية الديمقراطية في محور قرية أبو صرة في محاولتهم للوصول إلى الطريق الدولي وردتهم على أعقابهم، هذه الاشتباكات أدت إلى مقتل 4 من الجيش التركي وواحد من قسد.

الدرباسية

تعرضت مدينة الدرباسية الآهلة بالمدنيين للقصف المدفعي العشوائي، فيما ردت «قسد» على مصادر النيران، مما أدى إلى إضرار في ممتلكات المدنيين، ومقتل جنديين تركيين وإصابة 4 آخرين بجراح، في حين تعرضت قرية «خربة بيلكا» التابعة لناحية كركي لكي للقصف المدفعي.

تطورات ميدانية

- معارك عنيفة تجري على الأحياء الشرقية لمدينة رأس العين

- قسد تصدت لكل محاولات التقدم ودمرت دبابتين وآليتين

- اشتباكات عنيفة على محور قرية التروازية والطريق الدولي

- مدينة الدرباسية الآهلة بالمدنيين تتعرض للقصف العشوائي