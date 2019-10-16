السودان يبحث تعزيز العلاقات مع مفوضية الأمم المتحدة

وأكد حمدوك خلال اللقاء حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون المشترك مع محيطه الإقليمي، وذلك بما يراعي مصالح البلاد العليا، فيما أكدت سونجي استعداد المفوضية للتعاون مع السودان في كافة المجالات لاسيما مجالات السياسات الاقتصادية والتنموية.
من جهة أخرى، تمكنت قوات الدعم السريع السودانية من ضبط كميات من الأسلحة والذخائر من أنواع مختلفة كانت في طريقها للخرطوم.
وقال المتحدث الرسمي باسم قوات الدعم السريع العميد ركن جمال جمعة آدم في تصريح له أمس، إنهُ تم ضبط (28) بندقية كلاشنكوف و(11) ألف طلقة ذخائر مختلفة مخبأة داخل عربة نقل بمنطقة أم درمان.
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