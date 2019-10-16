السودان يبحث تعزيز العلاقات مع مفوضية الأمم المتحدة

بحث رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، أمس، مع وفد المفوضية الاقتصادية الإفريقية للأمم المتحدة برئاسة المدير التنفيذي للمفوضية فيرا سونجي الذي يزور الخرطوم حاليًا، سبل تعزيز علاقات التعاون المشترك مع محيطه الإقليمي.

وأكد حمدوك خلال اللقاء حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون المشترك مع محيطه الإقليمي، وذلك بما يراعي مصالح البلاد العليا، فيما أكدت سونجي استعداد المفوضية للتعاون مع السودان في كافة المجالات لاسيما مجالات السياسات الاقتصادية والتنموية.

من جهة أخرى، تمكنت قوات الدعم السريع السودانية من ضبط كميات من الأسلحة والذخائر من أنواع مختلفة كانت في طريقها للخرطوم.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات الدعم السريع العميد ركن جمال جمعة آدم في تصريح له أمس، إنهُ تم ضبط (28) بندقية كلاشنكوف و(11) ألف طلقة ذخائر مختلفة مخبأة داخل عربة نقل بمنطقة أم درمان.