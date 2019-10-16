مجلس الأمن يجتمع مجددا

أعلنت مصادر دبلوماسية أن أعضاء مجلس الأمن الدولي طلبوا عقد اجتماع جديد مغلق اليوم، حول الهجوم العسكري التركي في سورية. وطلبت عقد الاجتماع بلجيكا وألمانيا وفرنسا وبولندا وبريطانيا. وكان اجتماع أول انتهى الخميس بانقسامات في المجلس وبصدور بيان من الأوروبيين فقط يطلب وقف الهجوم التركي، ثم عرقلت روسيا والصين الجمعة نصا قدمته الولايات المتحدة، ويطلب أيضا وقف العمليات التركية في شمال سورية.



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