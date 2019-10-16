بوتين يبدأ زيارة إلى الإمارات

كما ستتناول الزيارة مجالات الاستثمار والسياحة والثقافة والعلوم والفضاء إضافة إلى تبادل الخبرات في هندسة الطاقة والقوى الكهربائية والذكاء الصناعي، بينما يتوقع أن تشمل الزيارة عقد مباحثات بين البلدين حول مجمل التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.
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