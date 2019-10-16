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بوتين يبدأ زيارة إلى الإمارات

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بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن المقرر أن تشهد الزيارة تعزيزاً للعلاقات الثنائية وتجسيدا للشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وروسيا في مجالات عدة منها الطاقة والصناعة والطاقة النووية السلمية والتجارة والاقتصاد والمالية.

كما ستتناول الزيارة مجالات الاستثمار والسياحة والثقافة والعلوم والفضاء إضافة إلى تبادل الخبرات في هندسة الطاقة والقوى الكهربائية والذكاء الصناعي، بينما يتوقع أن تشمل الزيارة عقد مباحثات بين البلدين حول مجمل التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.


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