قوات التحالف تغادر منبج

أكد التحالف الدولي بقيادة واشنطن مغادرة قواته أمس منطقة منبج، غداة دخول قوات النظام إليها بموجب اتفاق مع المقاتلين الأكراد، وتنفيذا لقرار واشنطن بانسحاب الجنود الأميركيين من شمال وشمال شرق سورية، وكتب المتحدث باسم التحالف الدولي مايلز كاينجنز على حسابه على تويتر «تقوم قوات التحالف بتنفيذ انسحاب مدروس من شمال شرق سورية، لقد غادرنا منبج».

وكانت قوات التحالف تتواجد في قاعدة أساسية قرب مدينة منبج.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس أن قوات النظام السوري سيطرت «بشكل كامل» على مدينة منبج ومحيطها.

وأشارت موسكو إلى أن قواتها تقوم بدوريات على طول «خط التماس» بين الجيش السوري والقوات التركية المتواجدة قرب المدينة، مؤكدة أنها لن تسمح بحصول مواجهات بين الطرفين.

ويسيطر مجلس منبج العسكري، الذي يضم مقاتلين محليين، ويرتبط بالإدارة الذاتية الكردية، على المدينة منذ صيف العام 2018، بعد انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية منها بموجب اتفاق أبرمته واشنطن مع تركيا آنذاك.