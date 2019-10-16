القوات اليمنية تحبط هجوماً «حوثياً» غرب تعز

عقيل الحلالي (صنعاء)

أفشلت القوات اليمنية المشتركة المدعومة من التحالف العربي، أمس هجوماً لميليشيات الحوثي الانقلابية في مدينة البرح بمديرية مقبنة الواقعة غرب محافظة تعز المتاخمة لمحافظة الحديدة الساحلية، حيث واصلت الميليشيات خروقاتها النارية للهدنة الإنسانية الهشة التي تسري منذ أواخر العام الماضي.

وذكرت مصادر في القوات المشتركة لـ «الاتحاد» أن ميليشيات الحوثي شنت صباح أمس هجوماً عنيفاً على مواقع قوات اللواء الرابع عشر في منطقة رسيان المطلة على مدينة البرح الاستراتيجية غربي محافظة تعز، مشيرة إلى أن قوات اللواء 14 عمالقة تمكنت بعد اشتباكات عنيفة استمرت ساعات من إفشال هجوم الميليشيات التي تكبدت خسائر بشرية ومادية خلال المواجهات.

وأكدت المصادر «دحر» ميليشيات الحوثي من منطقة رسيان ومحيطها، لافتة إلى أن مدفعية القوات المشتركة دمرت مواقع وتحصينات للميليشيات الحوثية أثناء الاشتباكات وبعدها.

وواصلت ميليشيا الحوثي الانقلابية، أمس، تصعيدها العسكري في الحديدة، وشنت العديد من الهجمات المدفعية والصاروخية على مواقع قوات المقاومة المشتركة خاصة في منطقة كيلو 16 وشارع الخمسين شرق وشمال شرق المدينة الميناء الاستراتيجي على البحر الأحمر.

وهاجمت ميليشيا الحوثي بالمدفعية الثقيلة والقذائف الصاروخية والرشاشات المتوسطة مواقع تابعة للقوات المشتركة شرق وجنوب مدينة الدريهمي الواقعة جنوب مدينة الحديدة.

وبحسب مصادر ميدانية، فإن التصعيد العسكري للحوثيين في الدريهمي تسبب أمس، ولليوم الثاني على التوالي في منع قافلة غذائية إنسانية تابعة للأمم المتحدة من الوصول إلى المدينة المحررة.

كما جددت ميليشيا الحوثيين هجماتها المدفعية والصاروخية والعشوائية على مواقع للقوات المشتركة وتجمعات سكنية في مناطق متفرقة بمديريتي حيس والتحيتا المحررتين جنوب محافظة الحديدة.

إلى ذلك، صدت القوات اليمنية المشتركة المرابطة في محافظة الضالع، أمس، هجوماً للميليشيات الحوثية على مدينة الفاخر الواقعة بمديرية قعطبة شمال غرب المحافظة وحررتها القوات المشتركة الأسبوع الماضي.

وأفات مصادر ميدانية في الضالع لـ «الاتحاد» بأن القوات المشتركة أفشلت هجوماً للحوثيين لاستعادة مدينة الفاخر الاستراتيجية القريبة من محافظة إب الخاضعة للميليشيات، مؤكدة أن القوات المشتركة تمكنت بعد مواجهات شرسة من التصدي للميليشيات وتكبيدها قتلى وجرحى وخسائر مادية.

وكانت القوات المشتركة أفشلت يوم الجمعة الماضي هجوماً لميليشيات الحوثي على مدينة الفاخر التي مثل تحريرها انتكاسة كبيرة للميليشيات ومخططها الهادف للسيطرة على محافظة الضالع.

إلى ذلك، اقتحمت ميليشيات الحوثي الانقلابية أحد مجالس العزاء في محافظة ذمار الخاضعة لسيطرتهم وسط البلاد وسط اعتقال عدد من المواطنين واقتيادهم إلى سجون تابعة لهم في المحافظة.

وقال مصدر محلي إن أطقماً عسكرية تقل مسلحين حوثيين حاصرت مجلس عزاء أحد أبناء قبيلة الهروج بمنطقة ميفعة عنس عقب وفاته في أحد مستشفيات محافظة مأرب متأثراً بإصابات خطيرة جراء التعذيب الوحشي.