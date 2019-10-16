الإعلام الغربي: ضرورة وقف أردوغان فوراً

دينا محمود، شادي صلاح الدين (لندن)

تزايدت خلال الأيام القليلة الماضية المطالبات الدولية بفرض عقوبات رادعة على النظام التركي نتيجة الغزو البربري لشمال سوريا، وما تبعه من مقتل مئات المدنيين حتى الآن وفرار الآلاف وإعادة إحياء الحليف الخفي لأردوغان تنظيم «داعش» الإرهابي. ويرى خبراء استراتيجيون أميركيون، أن الرئيس التركي يزج حالياً ببلاده في أتون حرب قد لا تكون لها نهاية، بعدما أقدم على غزو شمال سوريا بقواته، بزعم محاربة الإرهاب، وإقامة «منطقة آمنة» للاجئين السوريين هناك. وأكدوا أن الغزو التركي لهذه المنطقة «سيأتي بنتائج عكسية على الأرجح»، ولن يفيد سوى أعداء الولايات المتحدة وخصومها، وعلى رأسهم تنظيم «داعش» الإرهابي، وإيران، فضلاً عن أنه سيشكل حرب استنزاف لنظام أردوغان، سيُمنى فيها بالهزيمة، كما حدث مع الولايات المتحدة في فيتنام، في سبعينيات القرن الماضي.

وأكدت الهيئة التحريرية لوكالة «بلومبرج» الأميركية في مقال لها أن «الغزو التركي يخاطر بإيجاد أزمة جديدة للاجئين، وكابوس أمني وكارثة إنسانية، مطالبة الولايات المتحدة ببذل المزيد من الجهد لاحتواء هذا الضرر، ومع تدهور الوضع، يحتاج العالم بسرعة إلى تجاوز مرحلة الانتقادات والإدانات إلى العمل الجاد لإيقاف أردوغان، وحتى الآن، كان العمل محدوداً، حيث أوقفت عدة دول أوروبية مبيعات الأسلحة لحكومة أردوغان، لكن الاتحاد الأوروبي تردد في فرض حظر عسكري واسع النطاق. وقام الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعد أن أعطى أردوغان موافقة واضحة على غزوه، بفرض تعريفة أعلى على الصلب التركي، وأوقف المحادثات حول صفقة تجارية جديدة، وعاقب وزراء الدفاع والطاقة والداخلية الأتراك». وأضافت «لكن مثل هذه الجهود لن توقف الغزو التركي»، وفقاً للتقرير الذي أكد أنه بالتالي هناك ضرورة لإجراءات أكثر صرامة لمنع الغزو من إحداث كارثة إنسانية، خاصة مع فرار عشرات الآلاف من المدنيين الأكراد من القتال، وينذرون بأزمة لاجئين جديدة. كما يخيم كابوس أمني مع خروج المئات من المقربين من تنظيم «داعش» من معسكرات الاعتقال الكردية.

ويقول أردوغان، إن هدفه هو توفير مساحة لنقل اللاجئين السوريين وطرد الميليشيات الكردية من الحدود التركية. لكن سلوك جيشه وحلفائه من الميليشيات الإرهابية على الأرض يشير إلى المزيد من «الأهداف الشريرة». وبالفعل، كانت هناك دلائل على وجود جرائم حرب، بما في ذلك استهداف المدنيين وإعدام السجناء.

ويقول وزير الدفاع الأميركي مارك إسبير، إن من المحتمل أن تعتزم تركيا تمديد غزوها أكثر مما كان مخططاً له في الأصل.

لقد استجابت تركيا للانتقادات بمزيد من الأعمال العدائية، في الخطاب والعمل. وهدد أردوغان بإطلاق ملايين اللاجئين السوريين في أوروبا. وفي عرض متفرد للوقاحة، وجهت القوات التركية نيران المدفعية بالقرب من موقع عسكري أميركي. وبالتالي، فإن هذا السلوك يجب أن يزيل أي آمال متبقية بأن تركيا في ظل حكم أردوغان يمكن أن تكون حليفاً يمكن الاعتماد عليه. ولسنوات حتى الآن، أظهرت تركيا أن قيمها ورؤيتها للعالم تتناقض مع قيم التحالف الغربي. وكان ينبغي أن يكون شراؤها لأنظمة الدفاع الصاروخي الروسية «القشة الأخيرة»، لكن الولايات المتحدة وأوروبا تشبثتا باحتمال عودتها إلى حظيرة المجتمع الدولي. ويجب عليهم الآن قبول الواقع، وفقاً للتحليل.

وعلى الرغم من أن «الناتو» ليست لديه طريقة رسمية لطرد الأعضاء، إلا أنه يجب عليه التحرك بسرعة لتقليص دور تركيا في الحلف. إن سحب الرؤوس النووية الأميركية من البلاد سيكون بمثابة إشارة قوية. وبالمثل، ينبغي تخفيض عدد الطائرات والقوات التابعة لحلف «الناتو» إلى الحد الأدنى، كما ينبغي تقليل تبادل المعلومات الاستخباراتية بشكل كبير. ويجب على الحلف أيضاً أن يستجيب لدعوة اليونان للحصول على دعم بحري تحسباً لموجة من اللاجئين في حال تابع أردوغان تهديده. كما تحتاج الولايات المتحدة وأوروبا إلى حشد الدعم الدولي للأكراد، وتقديم مساعدة إنسانية واسعة النطاق للاجئين.

وبالإضافة إلى فرض عقوبات قوية، يتعين على الكونجرس الأميركي أن يفعل كل ما في وسعه لعكس قرار ترامب الذي لا معنى له بإنهاء الوجود العسكري الأميركي في سوريا ليس أقلها أن يستعد جيداً لخطط إحياء تنظيم «داعش».

ومن جانبها، نقلت صحيفة «لاس فيجاس ريفيو جورنال» عن أيكان إرديمير، وهو خبير تركي يعمل مع مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، تأكيده اعتقاد الكثيرين في المجتمع الدولي بأن الولايات المتحدة فقدت موطئ قدم لها في المنطقة. وأشار ماكس هوفمان، وهو زميل بارز في مركز التقدم الأميركي المتخصص بشأن تركيا، إلى أن فشل ترامب في فرض عقوبات بموجب قانون مكافحة خصوم أميركا رداً على شراء تركيا للصواريخ الروسية كدليل على أن ترامب لم يفهم أبداً التهديدات التي تشكلها أنقرة، مشدداً على أهمية التحرك الآن وفرض عقوبات صارمة ضد النظام التركي.

ومن جانبها، ذكرت شبكة «سي إن إن» الأميركية في تقرير كتبه «ريان براوني» أن مجموعة كبيرة من الأفراد العسكريين ومسؤولي الدفاع الأميركيين يشعرون بالإحباط والغضب من رفض إدارة ترامب دعم الأكراد السوريين الذين يواجهون الغزو التركي.

ونقلت عن مسؤول عسكري رفيع أن قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد «تقاتل قوة تنوي القضاء على شعبها لأننا منحنا الضوء الأخضر للعملية التركية».

وفي الإطار نفسه، نقلت منظمة «هو وات واي»، للصحافة الاستقصائية في أميركا، عن جيني وايت، المحللة المخضرمة في الشؤون التركية، أن الرئيس التركي الذي بات يُوصف على نطاق واسع بالاستبداد، يحاول في الوقت الراهن إجبار مواطنيه على إبداء دعمهم له، في ضوء أن أي حرب «تشكل عادة وسيلة لتوحيد الجبهة الداخلية، عبر إذكاء مشاعر الوطنية»، حتى وإن كان ذلك بذرائع لا أساس لها. وأكدت أن خطوة أردوغان المتهورة محفوفة بالكثير من المخاطر، بالنظر إلى أنه «لن يكون بوسع تركيا الرحيل عن المنطقة التي ستحتلها في الشمال السوري، ولن تسمح لها الحكومة السورية وحلفاؤها الروس على الأرجح بالبقاء هناك في الوقت نفسه».

ونقل التقرير، عن مسؤول أوروبي رفيع المستوى -لم يُكشف عن اسمه- قوله إن ما يفعله أردوغان في سوريا «ما هو إلا وصفة لكارثة»، مؤكداً أن الغزو التركي «يشكل صرفاً للأنظار بشكل كامل عن الحرب ضد الإرهاب، ومن شأنه فتح صندوق الشرور».