الحوثيون يعدمون قيادياًً في حزب المؤتمر بحجة

عدن (الاتحاد) أقدمت ميليشيات الحوثي الانقلابية على تصفية أحد القيادات البارزة في حزب المؤتمر الشعبي العام بمحافظة حجة، شمال غرب اليمن.

وأضاف المصدر إلى أن أحد مسلحي ميليشيات الحوثي أطلق النار على الشيخ طيفان علي طيفان رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام في مديرية شرس، وأرداه قتيلاً أمام أعين أهله وأبنائه، موضحاً أن طيفان يعد أحد المشايخ القبليين البارزين في المنطقة، ويشغل أمين عام المجلس المحلي في مديرية شرس.

وأشار المصدر إلى أن القيادي المؤتمري من الداعمين للميليشيات الحوثية في حجة وعمل خلال الفترة الماضية على تحشيد الكثير من أبناء المديرية، وإرسالهم للقتال إلى الجبهات، موضحا أن خلافات نشبت بين الشيخ طيفان وقيادات حوثية دفعت بالأخيرة إلى تصفيته.

وأشارت مصادر قبلية إلى أن ميليشيات الحوثي الانقلابية أجبرت الكثير من القيادات المحلية والقبلية على تنفيذ حملات تجنيد واسعة في المناطق التي يتمركزون فيها، موضحة أن تهديدات طالت تلك القيادات عقب فشل حملات التجنيد التي شهدتها عدد من مديريات حجة خلال الفترة الماضية.

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