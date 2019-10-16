«الأغذية العالمي» يقدم مساعدات غذائية للمتضررين شمالي سوريا

جنيف (وكالات)

أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أمس، تقديم مساعدات غذائية فورية إلى أكثر من 83 ألف شخص بشمال شرقي سوريا. وقال المسؤول الإعلامي باسم البرنامج هيرفيه فيرهوسل في مؤتمر صحفي إن «الوضع الإنساني مرير إذ يحتاج أكثر الفارين إلى هو الغذاء والدواء والملابس وغيرها من الضروريات اليومية». وأوضح فيرهوسل أنه يتم الآن إخلاء المدارس لاستضافة النازحين الجدد حيث يتقاسم النازحون قاعات دراسية خالية، كما أغلقت المستشفيات العامة والخاصة في رأس العين وتل أبيض أبوابها في 11 أكتوبر الحالي.

وأضاف أن المدينتين مهجورتان والمحلات فيهما مغلقة والشوارع خالية إذ فر معظم السكان خلال الأيام الأولى من القتال خوفاً على حياتهم وعلى حياة أطفالهم بشكل خاص. وأكد أن الجهود متواصلة على الرغم من التحديات الهائلة لتلبية احتياجات النازحين الجدد في شمال شرق سوريا مع الحفاظ على التوصيلات الغذائية المنتظمة حيثما يسمح الوضع الأمني بذلك.

وتابع أنه يتم فتح ملاجئ جماعية جديدة بسرعة وأن البرنامج يعمل من خلال شركائه على تحديد احتياجات الناس هناك وتقييمها بشكل دوري لزيادة المخزون. وحذر من أن الأعمال العدائية تهدد حركة الإمدادات الإنسانية والتجارية التي يمكن أن تؤثر سلباً على حياة مئات الآلاف من الناس.

ودعا إلى إبقاء طرق الإمداد الحيوية مفتوحة وآمنة لإيصال المساعدات الإنسانية، وأن تضمن جميع أطراف النزاع وصولاً غير مشروط ودون عوائق ومستمراً إلى الجميع.

وبحسب البرنامج فإن نحو 4 ملايين شخص يتلقون مساعدات من البرنامج شهرياً في سوريا من أصل 6 ملايين نازح معظمهم فقدوا أصولهم ووظائفهم.