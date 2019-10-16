مصادر يمنية لـ«الاتحاد»: توقيع اتفاق بين الحكومة والانتقالي غداً

عدن (الاتحاد)

كشفت مصادر يمنية مطلعة لـ«الاتحاد» أن الاتفاق النهائي بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي جاهز، وسيتم التوقيع في العاصمة السعودية الرياض غداً الخميس، بحضور مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن جريفيث، وعدد من سفراء الدول الراعية في اليمن.

وأشارت المصادر إلى أن وفد المجلس الانتقالي الجنوبي وصل إلى الرياض برئاسة عيدروس الزبيدي، تمهيداً للتوقيع على الاتفاق الذي رعته المملكة خلال الأيام الماضية من أجل إنهاء الأزمة الأخيرة التي شهدتها مدينة عدن والمحافظات الجنوبية الأخرى.

وأضافت المصادر إلى أن توقيع الاتفاق بين الطرفين سيعكس تحولات كبيرة على مستوى الصعيد الداخلي في عدن والمحافظات الجنوبية المحررة، وسيدفع بمزيد من الاستقرار وتطبيع الأوضاع سياسياً وأمنياً وعسكرياً واقتصادياً، لافتاً إلى أن قوات التحالف العربي بقيادة السعودية ستكون مشرفة على تنفيذ بنود الاتفاق.

ونقلت المصادر اليمنية تأكيدها على أن الاتفاق اشتمل على الكثير من البنود التي ركزت على تشكيل حكومة كفاءات وعودتها لممارسة مهامها من العاصمة عدن، إلى جانب اتفاقات فيما يخص التشكيلات الأمنية وتوحيدها من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار داخل المحافظات الجنوبية المحررة، إلى جانب خروج القوات العسكرية إلى الجبهات القتالية والمشاركة في استكمال تحرير المناطق من سيطرة الميليشيات الحوثية الانقلابية.

وأشارت المصادر إلى أن الاتفاق خطوة مهمة من أجل تجويد أداء الشرعية وتصحيح مسارها بما يخدم الهدف الرئيس في الخلاص من الميليشيات الحوثية المدعومة إيرانياً، وإعادة الأمن والاستقرار وتحسين الأوضاع في المحافظات المحررة.