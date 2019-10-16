العراق: استنفار أمني تحسباً لتسلل «دواعش» من سوريا

هدى جاسم، باسل الخطيب (بغداد) أعلنت الحكومة العراقية تعزيز انتشار قواتها على الحدود، ورفع حالة الاستنفار، تحسباً لأي عمليات تسلل لعناصر تنظيم «داعش» إلى الأراضي العراقية، وذلك بعد أن ساهمت العملية العسكرية التركية في شمال سوريا في فرار المئات من مسلحي «داعش» وأسرهم من السجون والمخيمات، التي كانت قوات سوريا الديمقراطية تحتجزهم فيها.

وبحسب اللواء تحسين الخفاجي، الناطق باسم وزارة الدفاع، فإن الاستعدادات العراقية مكتملة، وهي تشمل قوات قيادة الحدود وقيادة عمليات الجزيرة ونينوى، هذا إلى جانب أجهزة وأبراج وكاميرات حرارية للمراقبة، بالإضافة إلى اتصال مباشر مع قيادة قوات سوريا الديمقراطية، وكذلك التحالف الدولي، من أجل منع حدوث تسرب للإرهابيين وانقيادهم باتجاه العراق.

وفي الإطار نفسه، بحث وزير الدفاع العراقي، نجاح الشمري، مع وزير البيشمركة في كردستان، شورش إسماعيل، قضية الاستعداد والاستنفار الأمني على طول الشريط الحدودي مع سوريا، والتنسيق بين الجانبين لمنع تسلل عناصر تنظيم «داعش» الفارين من شمال سوريا.

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