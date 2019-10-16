إيطاليا تعثر على قارب مهاجرين غارق على متنه 12 جثة

عثر خفر السواحل الإيطالي، الثلاثاء، على حطام قارب مهاجرين غرق الأسبوع الماضي قبالة جزيرة لامبيدوسا الإيطالية وعلى متنه 12 جثة على الأقل.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" أن من بين الغرقى، الذين رصدتهم غواصة روبوت آلي على عمق نحو 60 مترا تحت الماء، شابة وطفل من المفترض أن يكونا أم وطفلها.

وتعتزم السلطات انتشال الجثث، وهي عملية من الممكن أن تستغرق ثلاثة أيام على الأقل.

وعندما غرق القارب في 7 أكتوبر الجاري، كان عدد القتلى المؤقت 13، بالإضافة إلى 22 ناجيا و15 على الأقل اعتبروا في عداد المفقودين.

وقال سلفاتوري فيلا، ممثل الادعاء في أجريجنتو، الذي يحقق في الملابسات المحيطة بحطام القارب، إن مسؤولي خفر السواحل "سخروا كل إمكاناتهم المهنية، وكذلك مشاعرهم الإنسانية" للعثور على حطام القارب المنكوب.

وباتت حوادث قوارب المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط أمرا مقلقا بعد أن زاد عدد القتلى في حوادث غرق تلك المراكب المتهالكة التي يطلق عليها "قوارب الموت". تأتي زيادة القتلى في صفوف المهاجرين زعم تناقص أعداد من يغامرون بحياتهم في محاولة للوصول إلى أوروبا.