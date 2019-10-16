كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس التركي يعلن استمرار المحادثات مع أمريكا وروسيا بشأن مدينتي عين العرب ومنبج بسوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مساء اليوم الثلاثاء، أن المحادثات مع أمريكا وروسيا بشأن مدينتي عين العرب (كوباني) ومنبج في سوريا مستمرة.

وذكرت الرئاسة التركية أن أردوغان أبلغ نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، بأن العملية في سوريا ستساهم في المعركة ضد الإرهاب، ووحدة الأراضي السورية وعملية الحل السياسي؛ بحسب وكالة "رويترز".

وفي سياق متصل، أعلن الكرملين، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد دعا الأخير لزيارة روسيا.

وجاء في بيان الكرملين: "قام بوتين بدعوة أردوغان لزيارة روسيا بزيارة عمل في الأيام المقبلة. وتم قبول الدعوة".

وقال الكرملين إن الرئيسين بوتين وأردوغان يؤيدان التسوية السياسية في سوريا واجتماع اللجنة الدستورية في أكتوبر في جنيف.