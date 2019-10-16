كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سوريا: القوات الأمريكية والأجنبية تسحب عددا من جنودها من مطار رحيبة غير الشرعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وسائل إعلام سورية رسمية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن القوات الأمريكية والأجنبية قامت بسحب عددا من جنودها من مطار رحيبة غير الشرعي.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن "40 جندياً من قوات الاحتلال الأمريكية والأجنبية انسحبوا مع 4 آليات عسكرية من مطار رحيبة غير الشرعي في ريف المالكية، إلى العراق".

وفي وقت سابق، أعلن أليكسي باكين، رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، اليوم، أن روسيا والسلطات السورية اتخذتا التدابير اللازمة لتأمين انسحاب آمن للقوات الأجنبية من شمال شرقي سوريا.

وقال رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، في إحاطة إعلامية: "يتواصل انسحاب وحدات القوات المسلحة الأمريكية من المناطق السورية في شمال شرقي الجمهورية".

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وتابع باكين: "غادر العسكريون الأمريكان نقاط في منبج في ريف حلب واتجهوا باتجاه الحدود السورية العراقية... وتتخذ السلطات السورية والقيادة الروسية جميع التدابير اللازمة لضمان الانسحاب الآمن لعسكريي الدول الأجنبية".

هذا وأعلن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، في وقت سابق من اليوم، أنه يسحب قواته من الشمال السوري، مؤكدا على أنه غادر مدينة منبج.

وكتب مايلس بي كاجينس، المتحدث باسم التحالف الدولي، عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، "قوات التحالف تنفذ انسحابا متعمدا من شمال شرقي سوريا. لقد غادرنا منبج بالفعل".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الجيش السوري أحكم سيطرته الكاملة على مدينة منبج بعد انسحاب القوات الأمريكية منها، مضيفة بأن الشرطة العسكرية الروسية تسير دوريات في المنطقة.

وأطلق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم الإربعاء الموافق 9 أكتوبر الجاري، عملية عسكرية تحت مسمى "نبع السلام" شمال شرقي سوريا "لتطهير هذه الأراضي من الإرهابيين" في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية"، التي دعمتها الولايات المتحدة الأمريكية في إطار حملة محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول أخرى)، وتأمين عودة اللاجئين السوريين، الذين تستضيفهم تركيا إلى بلادهم.