كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الخارجية الإيراني يوجه رسالة قوية إلى تركيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعث وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، مساء اليوم الثلاثاء، رسالة قوية إلى تركيا.

هذا ونشر وزير الخارجية الإيراني، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، مساء اليوم، طالب فيها تركيا بإنهاء التوغل العسكري الفوري في الأراضي السورية.

وشدد ظريف على وجوب إنهاء توغل تركيا العسكري داخل الأراضي السورية، ومعالجة جميع المخاوف من خلال اتفاقية "أضنة" الموقعة بين تركيا وسوريا، في عام 1998.

وقال وزير الخارجية الإيراني: المهم الآن هو إنهاء التوغل في سوريا ومعالجة جميع المخاوف من خلال اتفاقية "أضنة"، مضيفاً "في الوقت نفسه، من الضروري مراعاة المبادئ الأساسية لقانون الحرب بشكل كامل، والتمييز بين المدنيين والمقاتلين، ومنع إلحاق المعاناة غير الضرورية".

Advertisements