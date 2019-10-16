في مباراة ودية جرت بفرنسا.. محرز يقود الجزائر لهزم كولومبيا بثلاثية نظيفة

قاد الدولي الجزائري، رياض محرز، المحترف في صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي، منتخب بلاده كرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، للفوز بالمباراة الودية الدولية، التي جمعته بنظيره الكولومبي، بثلاثة أهداف دون مقابل.

ولم يمهل بغداد بونجاح الكولومبيين أكثر من 15 دقيقة، ليحرز الهدف الأول للجزائر، وما هي إلا خمس دقائق حتى ضاعف القائد رياض محرز من تقدم “ثعالب الصحراء”، منهيا الشوط الأول بثنائية نظيفة لمنتخب بلاده، في شباك كولومبيا.

وعاد محرز في الجولة الثانية، وتحديدا عند الدقيقة 65، ليوقع على هدفه الشخصي الثاني والثالث لبطل إفريقيا في المباراة، التي احتضنتها أرضية ملعب “بيير موروي” بمدينة ليل الفرنسية، وهي النتيجة التي انتهت على إيقاعها المواجهة.