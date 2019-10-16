كودار يستأنف حكم اللجنة التحضيرية.. دفاعه: “الحكم الابتدائي سيّء وناقص التعليل”

وضع سمير كودار، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الرابع لحزب الأصالة والمعاصرة، اليوم الأربعاء، طلبه الاستئنافي على الحكم الصادر ضده من لدن المحكمة الابتدائية بالرباط، والذي قضى ببطلان انتخابه رئيسا لهذه اللجنة، عقب دعوى رفعها أمينه العام، حكيم بنشماش.

وقال كودار في تصريح لـ”اليوم 24″، “لقد قمنا اليوم باستئناف الحكم الابتدائي.. إننا نسعى إلى إثبات حقوقنا وفقا لما تمنحه المساطر القضائية من إمكانات للطعن”.

وقدم دفاعه الذي يقوده، عبد اللطيف وهبي، طلب الاستئناف، إلى المحكمة المختصة، ويتكون من 16 صفحة.

ووفق طلب الاستئناف، فإن دفاع كودار يستند على ما يراه عيوبا شابت الحكم الابتدائي، أبرزها تجاهلها للدفع الشفوي في الشكل، والمتعلق بانتقاء الصفة عن حكيم بنشماش في رفع دعوى قضائية، وهو دفع لم يجب عنه نص الحكم الابتدائي البتة.

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كما يعيب طلب الاستئناف على المحكمة الابتدائية بناء حكمها على التوصية الصادرة عن لجنة التحكيم والأخلاقيات، لإبطال أعمال اللجنة التحضيرية، رغم أن لجنة الأخلاقيات مطعون في مشروعيتها، وخرقها لمقتضيات قانون الحزب التي تحدد المسطرة التي تسبق اتخاذ أي قرار.

ناهيك عن تغاضي المحكمة عن وثائق أخرى صادرة عن أجهزة الحزب تزكي انتخاب كودار، خصوصا تلك الصادرة عن رئيس المكتب الفيدرالي، ورئيسة المجلس الوطني، وهي الوثائق التي اعتبرها الحكم الابتدائي “رسائل مجاملة” فقط. ويرى دفاع كودار أن الحكم الابتدائي صدر “سيّء وناقص التعليل”، ويتوجب استئنافه. وهي خطوة من شأنها أن تطيل الأزمة الجارية في حزب الأصالة والمعاصرة.

ويعد خصوم بنشماش في تيار “المستقبل”، لمؤتمر الحزب في منتصف شهر دجنبر المقبل، بينما ليست هناك أي مؤشرات على وجود تقارب بين الطرفين حتى الآن.