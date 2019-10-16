الان تتابع رغم الغضب الدولي .. أردوغان: لا يمكن أبداً أن نعلن وقف إطلاق النار" في سوريا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان إن بلاده “لا يمكنها أبداً أن تعلن وقفاً لإطلاق النار” في شمال سوريا . ويأتي تصريح أردوغان رغم الغضب الدولي و الإدانة الواسعة للعدوان التركي على سوريا

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