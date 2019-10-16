أردوغان لن يوقف إطلاق النار في سورية

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جدة - خالد شويل - رويترز (أنقرة) ذكر تلفزيون (إن.تي.في) اليوم (الثلاثاء) أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أبلغ نظيره الأمريكي دونالد ترمب بأن تركيا لن تعلن مطلقاً وقف إطلاق النار في شمال سورية، وأضاف أنه ليس قلقاً من العقوبات الأمريكية على أنقرة بسبب الهجوم. وقال التلفزيون إن أردوغان أبلغ الصحفيين في رحلة عودته من باكو عاصمة أذربيجان بأن المحادثات مع واشنطن وموسكو بشان مدينتي كوباني ومنبج السوريتيين مستمرة، مضيفا أنه «ليس سلبياً» أن تدخل قوات النظام السوري منبج ما دام المسلحون الأكراد قد خرجوا من المنطقة.

ذكر تلفزيون (إن.تي.في) اليوم (الثلاثاء) أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أبلغ نظيره الأمريكي دونالد ترمب بأن تركيا لن تعلن مطلقاً وقف إطلاق النار في شمال سورية، وأضاف أنه ليس قلقاً من العقوبات الأمريكية على أنقرة بسبب الهجوم. وقال التلفزيون إن أردوغان أبلغ الصحفيين في رحلة عودته من باكو عاصمة أذربيجان بأن المحادثات مع واشنطن وموسكو بشان مدينتي كوباني ومنبج السوريتيين مستمرة، مضيفا أنه «ليس سلبياً» أن تدخل قوات النظام السوري منبج ما دام المسلحون الأكراد قد خرجوا من المنطقة.

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