شكرا لقرائتكم خبر عن سناتور أمريكي يطرح مشروع فرض عقوبات على تركيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (واشنطن) قال السناتور الأمريكي الجمهوري لينزي جراهام اليوم (الثلاثاء) إنه سيطرح مشروع قرار يوم (الخميس) يفرض عقوبات على تركيا بسبب غزوها سورية. وأضاف للصحفيين «سأتقدم بعقوبات على تركيا يوم الخميس وأُقّدر ما فعلته إدارة الرئيس (دونالد ترمب) ضد تركيا من خلال عمل تنفيذي غير أن المزيد سيليه».

قال السناتور الأمريكي الجمهوري لينزي جراهام اليوم (الثلاثاء) إنه سيطرح مشروع قرار يوم (الخميس) يفرض عقوبات على تركيا بسبب غزوها سورية. وأضاف للصحفيين «سأتقدم بعقوبات على تركيا يوم الخميس وأُقّدر ما فعلته إدارة الرئيس (دونالد ترمب) ضد تركيا من خلال عمل تنفيذي غير أن المزيد سيليه».

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