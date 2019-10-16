شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر يمني ينفي موعد الاتفاق مع المجلس الانتقالي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الشميري (جدة) نفي مصدر رفيع في لجنة المفاوضات الجارية بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي تحديد موعد للتوقيع على مسودة للإتفاق بين الجانبين في مدينة جدة. وقال المصدر الحكومي لـ«الخليج 365»: لم نبلغ حتي الآن بموعد التوقيع على المسودة. مشيراً إلى أن كل ما نشر عن ذلك غير دقيق. وكانت مواقع إخبارية يمنية ذكرت أن لجان المفاوضات بين الحكومة والمجلس الانتقالي ستتوج بالتوقيع على اتفاق بين الجانبين غداً (الخميس) برعاية سعودية وبحضور مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث وسفراد الدول الـ ١٨ الراعية للعملية السياسية في اليمن.

نفي مصدر رفيع في لجنة المفاوضات الجارية بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي تحديد موعد للتوقيع على مسودة للإتفاق بين الجانبين في مدينة جدة. وقال المصدر الحكومي لـ«الخليج 365»: لم نبلغ حتي الآن بموعد التوقيع على المسودة. مشيراً إلى أن كل ما نشر عن ذلك غير دقيق. وكانت مواقع إخبارية يمنية ذكرت أن لجان المفاوضات بين الحكومة والمجلس الانتقالي ستتوج بالتوقيع على اتفاق بين الجانبين غداً (الخميس) برعاية سعودية وبحضور مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث وسفراد الدول الـ ١٨ الراعية للعملية السياسية في اليمن.

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