شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فحوصات طبية ناجحة.. أمير الكويت يغادر أمريكا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الكويت) غادر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عصر أول أمس (الإثنين) الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد أن تم استكمال الفحوصات الطبية والتي تكللت نتائجها بفضل الله بالنجاح، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية.

غادر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عصر أول أمس (الإثنين) الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد أن تم استكمال الفحوصات الطبية والتي تكللت نتائجها بفضل الله بالنجاح، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.