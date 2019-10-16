شكرا لقرائتكم خبر عن بنس وبومبيو إلى تركيا.. واشنطن تطالب بوقف إطلاق النار في سورية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (واشنطن) أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الثلاثاء) أنّ نائبه مايك بنس ووزير الخارجية مايك بومبيو سيتوجّهان غداً (الأربعاء) إلى تركيا للتفاوض على وقف لإطلاق النار في شمال سورية. وقال ترمب «نطالب بوقف لإطلاق النار»، وذلك غداة اتصاله بنظيره التركي رجب طيب أردوغان ودعوته إياه إلى انهاء هجوم الجيش التركي على الفصائل الكردية في شمال سورية. من جهته قال البيت الأبيض في بيان أن «نائب الرئيس بنس سيجدد التزام الرئيس (دونالد ترمب) بإبقاء العقوبات الاقتصادية على تركيا لحين التوصل إلى حل» في سورية.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الثلاثاء) أنّ نائبه مايك بنس ووزير الخارجية مايك بومبيو سيتوجّهان غداً (الأربعاء) إلى تركيا للتفاوض على وقف لإطلاق النار في شمال سورية. وقال ترمب «نطالب بوقف لإطلاق النار»، وذلك غداة اتصاله بنظيره التركي رجب طيب أردوغان ودعوته إياه إلى انهاء هجوم الجيش التركي على الفصائل الكردية في شمال سورية. من جهته قال البيت الأبيض في بيان أن «نائب الرئيس بنس سيجدد التزام الرئيس (دونالد ترمب) بإبقاء العقوبات الاقتصادية على تركيا لحين التوصل إلى حل» في سورية.

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