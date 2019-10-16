شكرا لقرائتكم غراهام: سأتقدم بعقوبات على تركيا الخميس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد السيناتور الجمهوري، ليندسي غراهام، أنه سيطرح مشروع قرار الخميس يفرض عقوبات على تركيا بسبب غزوها شمال سوريا.

وقال غراهام للصحافيين الثلاثاء: "العملية العسكرية التركية في سوريا تشكل تصعيداً سيدمر العلاقة بين واشنطن وأنقرة".

وأضاف: "سأتقدم بعقوبات على تركيا يوم الخميس وأقدر ما فعلته إدارة (الرئيس الأميركي دونالد) ترمب ضد تركيا من خلال عمل تنفيذي غير أن المزيد سيليه".

كما أشار إلى أن "القوات التركية تتحرك في المنطقة المحيطة بكوباني. وإذا دخلت إليها فهذا سيشكل كابوساً حقيقياً"، لافتاً: "أحمل أردوغان المسؤولية الكاملة لأي فظائع ترتكب في كوباني".

Advertisements

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت، الاثنين، أن ترمب فرض عقوبات على تركيا تشمل حتى الآن وزارتين وثلاثة وزراء، وذلك بهدف إرغام أنقرة على أن "تنهي فوراً هجومها" العسكري على القوات الكردية شمال شرق سوريا.

وقالت الوزارة في بيان إن العقوبات شملت وزارتي الدفاع والطاقة ووزراء الطاقة والدفاع والداخلية، الذين باتوا ممنوعين من دخول الولايات المتحدة ومن إجراء أي معاملة مالية دولية بالدولار الأميركي، كما باتت أموالهم في الولايات المتحدة، إن وجدت، مجمّدة.

وفرضت هذه العقوبات بموجب أمر تنفيذي وقعه ترمب وأجاز فيه أيضاً فرض عقوبات على عدد كبير جداً من المسؤولين الأتراك المتورطين بأعمال تعرض المدنيين للخطر أو تزعزع الاستقرار في شمال شرق سوريا.

وبحسب البيان، فإن إدارة ترمب قررت في الوقت الراهن قصر هذه العقوبات على الوزارتين والوزراء الثلاثة فقط.