اشتباكات جديدة في برشلونة بين المحتجين الانفصاليين والشرطة الإسبانية

اندلعت اشتباكات جديدة بين المحتجين المؤيدين لاستقلال إقليم كتالونيا وشرطة مكافحة الشغب في وسط مدينة برشلونة الإسبانية، ضمن احتجاجات متوترة على حكم المحكمة العليا بسجن تسعة من قادة الانفصال بسبب محاولة للاستقلال في 2017.
وأضرم محتجون النار في حاويات للقمامة وصناديق من الورق المقوى في شوارع وسط برشلونة بما في ذلك الشوارع التجارية الفاخرة التي تضم بعضا من أهم متاجر المدينة.
وقال متحدث باسم الشرطة الإقليمية إن ثلاثة أشخاص اعتقلوا قرب المقر المحلي للحكومة الإسبانية حيث تقدمت الشرطة نحو المحتجين بالهراوات في محاولة لكسب مساحة بعد حدوث مشاكل في الأسيجة التي نصبتها. ولم يتسن الوصول بعد إلى الشرطة الوطنية للتعقيب.
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