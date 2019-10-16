أردوغان: تركيا لا تمانع دخول الجيش السوري إلى شمال البلاد فهذه أرضهم

أكد الرئيس التركي، رجب أردوغان أن "بلادة لا تعارض دخول ​الجيش السوري​ إلى منبج، بالنهاية هذه أرضهم، لكن المهم أن يغادر الإرهابيون هذه المنطقة".

ولفت أردوغان الى أن "دخول ​القوات​ السورية إلى منبج ليس سلبيا بالنسبة لي، لأنه في نهاية المطاف هذا أرضهم، لكن بالنسبة لي من المهم ألا تبقى المنظمات الإرهابية هناك".

وأشار الى "أننا نسألهم (السلطات السورية): "هل سيبقى الإرهابيون هناك أم لا؟" وسألت الرئيس الروسي فلاديمير نفس الشيء. إذا طهرتم منبيج من الإرهابيين ، فأهلا وسهلا أنتم أو النظام فليفعل أحد هذا العمل".

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