سلطات السويد تسحب تراخيص تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية إلى تركيا

أعلن مكتب التفتيش الخاص بالمنتجات الاستراتيجية ​السويد​ية، في بيان عن "سحب جميع التراخيص السارية المفعول لتصدير المعدات وغيرها من المنتجات العسكرية إلى ​تركيا​"، على خلفية عمليتها العسكرية في شمال ​سوريا​.

وأشار المكتب إلى أن "السويد قامت بتصدير منتجات عسكرية بقيمة نحو 30 مليون يورو إلى تركيا في عام 2018، وذلك يشكل رقما قياسيا"، مبينا أنه "لم يتم إصدار تراخيص جديدة للتصدير في العامين الماضي والحالي، وأن كل التوريدات حتى الآن جاءت تنفيذا للصفقات السابقة، الموقعة في 2017".

وسبق لعدد من الدول الأوروبية، من بينها ​فرنسا​ و​ألمانيا​ و​هولندا​ وغيرها، أن قررت تجميد صادرات الأسلحة والمعدات العسكرية إلى تركيا على خلفية استمرار عمليتها بشمال سوريا. كما أعلنت ​بريطانيا​ عن تجميد إصدار تراخيص جديدة لتصدير الأسلحة.