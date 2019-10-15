انطلاق الجائزة الكبرى لفنون الفروسية التقليدية بالجديدة ..وممثل بني ملال يتصدر الترتيب العام – صور

انطلقت، عصر اليوم الثلاثاء، بمدينة الجديدة الجائزة الكبرى للملك محمد السادس لفنون الفروسية التقليدية في دورتها الرابعة، وذلك ضمن فعاليات معرض الفرس المقام في الفترة الممتدة ما بين 15 و20 أكتوبر الجاري بمركز المعارض محمد السادس بالجديدة.

وشهد اليوم الأول تفوق “سربة” عبد الجليل البوعبادي ممثل جهة بني ملال أخنيفرة، وذلك بتصدره الترتيب العام بمعدل 73.90، متفوقا بذلك على “سربة” ماهر البشير ممثل الدار البيضاء الكبرى، بطل النسخة الماضية، الذي حل في المركز الثاني.

وتجري نسخة هذه السنة بطريقة الإقصاء المباشر، حيث تتنافس 12 مجموعة “سربة”، تمثل كل جهات المملكة، تتشكل كل واحدة منها من 15 فارس يقودهم المقدم قائد المجموعة.

هذا وافتتح رسميا يوم أمس الإثنين، فعاليات الدورة 12 من معرض الفرس بحضور الأمير مولاي رشيد، والذي يستمر الى غاية يوم الأحد 20 أكتوبر الجاري.