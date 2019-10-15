الماروري: محاولة انتحار الحلاوي “مضحكة”..وصل الماء لركبتها وتصرخ..هدفها التأثير على القضاء لا غير!-فيديو

في تعليقه على خبر محاولة انتحار أسماء الحلاوي، أحد المطالبات بالحق المدني؛ قال عبد المولى الماروري، عضو دفاع الصحافي توفيق بوعشرين، إن “أسماء الحلاوي، تحاول تأثير على القضاء”، مبرزا أنه “اطلع على خبر محاولة انتحارها؛ حيث تبين له بأن محاولة انتحارها غير جادة”.

و علل الماروري قوله بإن الحلاوي افصحت عن نيتها في الانتحار، وحددت اليوم الذي ستنتحر فيه، فضلا عن أن مستوى الماء وصل الى ركبتها..، بناء على ذلك أعتقد أنها محاولة لتأثير على القضاء فقط.

وقال الماروري: “لا نرغب في أن يكون أي أحد ضحية انتحار، نطلب السلامة للجميع”، مستطردا “لكن أن يتم إقدام على الانتحار بهذه الطريقة، فهي مضحكة”

هذا، وقرر القاضي لحسن الطلفي، تأجيل جلسة محاكمة توفيق بوعشرين إلى الجمعة المقبل، لمواصلة مرافعة دفاع المطالبات بالحق المدني.