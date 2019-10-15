مباراة الأخطاء الدفاعية الفادحة.. “الأسود” يسقطون وديا أمام “الفهود” بثلاثية – صور

صور: يونس ميموني

انهزم المنتخب المغربي لكرة القدم، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، على يد ضيفه الغابوني، في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، بملعب”ابن بطوطة” بطنجة، في إطار استعدادات المنتخبين للإقصائيات المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم 2021، بالكاميرون.

ودخل المنتخب المغربي المباراة بقوة، محاولا فرض أسلوب لعبه والوصول لمرمى المنتخب الغابوني، فخلق مجموعة من المحاولات، تبقى أبرزها تلك التي أتيحت لرشيد العليوي، من كرة ثابتة، صدها حارس الفهود.

وعلى عكس مجرى اللعب، وفي هجمة مرتدة للمنتخب الضيف، وتمريرة خاطئة من المهدي بوربيعة، سيتمكن المنتخب الغابوني من افتتاح حصة التسجيل، في الدقيقة 21، بواسطة اللاعب آرون ساليم.

ردة فعل المنتخب الوطني، كانت قوية، عن طريق أشرف حكيمي، الذي انسل من الجهة اليمنى ووجد نفسه وجها لوجه أمام الحارس، لكن تسديدته علت المرمى.

الدقيقة 31، ستحمل الخبر السار لأنصار “الأسود”، بعد أن تمكن العميد، نور الدين أمرابط، من تعديل النتيجة، بعد مجهود متميز من المهاجم رشيد العليوي.

لينتهي النصف الأول من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

الجولة الثانية، انطلقت بسيناريو مجنون، يوسف النصيري يضيع بغرابة أمام الحارس، وجواد اليميق يرتكب خطأ فادحا، منح به المنتخب الخصم الهدف الثاني، في الدقيقة 50.

هذا الخطأ، أدخل العناصر الوطنية في متاهة الشك، وكاد أوبامايونغ، نجم آرسنال الإنكليزي، أن يضيف ثالث الأهداف، غير أن كرته وجدت الحارس منير المحمدي.

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وفي الدقيقة 67، ظهر عادل تاعرابت بمهاراته الفردية، وأوقع دفاع الخصم في المحظور، ليتحصل على ضربة جزاء، حولها نور الدين أمرابط لهدف التعادل.

وفي الوقت الذي كان ينتظر فيه الجميع، انتفاضة مغربية لتحقيق الفوز، خطأ دفاعي آخر في الدقيقة 80، سيمكن منتخب “الفهود” من تسجيل هدف ثالث، أكمله البديل عصام شباك، في شباك منير المحمدي.

وعرفت الدقائق الأخيرة من المباراة، ضغطا مغربيا كبيرا، غير أن الفرص الخطيرة التي أتيحت لكل من أشرف حكيمي، جواد اليميق، وعادل تعرابت لم تلج شباك الخصم، لتنتهي المباراة بانتصار الضيوف بثلاثة أهداف مقابل هدفين.