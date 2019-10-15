الداخلية تدعو المفسوخة عقودهم بسبب احداث 2008 الى الالتحاق الفوري

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "ندعو المشمولين بأحكام الفقرة (ب) من المنتسبين المفسوخة عقودهم بسبب الاحداث الامنية في عام 2008 بالألتحاق الفوري الى دوائرهم واعتباراً من هذا اليوم لغرض اكمال الاجراءات الخاصة بتأشير التحاقهم".

واضافت ان "ذلك جاء أستناداً لأحكام المادة (47) خامساً الفقرة (ب) من قانون الموازنة الاتحادية رقم (1) لسنة 2019 وبعد اكمال الأجراءات الأدارية والتدقيق الأمني واستحداث الدرجات الوظيفية الشاغرة في وزارة المالية".