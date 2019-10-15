الداخلية تدعو المفسوخة عقودهم بسبب احداث 2008 الى الالتحاق الفوري

دعت وزارة الداخلية، الثلاثاء، المفسوخة عقودهم بسبب احداث 2008 الى الالتحاق الفوري.
واضافت ان "ذلك جاء أستناداً لأحكام المادة (47) خامساً الفقرة (ب) من قانون الموازنة الاتحادية رقم (1) لسنة 2019 وبعد اكمال الأجراءات الأدارية والتدقيق الأمني واستحداث الدرجات الوظيفية الشاغرة في وزارة المالية".
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