مصادر: أول اجتماع للدفاع السوداني الأسبوع المقبل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت مصادر لـ"العين الإخبارية" عن انعقاد أول اجتماع لمجلس الأمن والدفاع السوداني برئاسة رئيس المجلس السيادي الفريق أول عبدالفتاح البرهان، الأسبوع المقبل؛ لمناقشة الأوضاع الأمنية بالبلاد.

وقال المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن "الأوضاع التي تعيشها البلاد بالغة التعقيد"، متابعاً أن انعقاد أول اجتماع لمجلس الأمن والدفاع بهذه السرعة له أهمية قصوى.

وأضاف أن "الاجتماع مهم جداً ويكسب أهميته من مناقشة بند يتعلق بالأوضاع الأمنية بالبلاد التي وصفها بالمتردية".

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وأصدر المجلس السيادي الانتقالي في السودان، الخميس، مرسوماً جمهورياً قضى بتشكيل مجلس الأمن والدفاع برئاسة رئيس المجلس الفريق أول عبدالفتاح البرهان.

وقضى المرسوم الجمهوري بتشكيل مجلس الأمن والدفاع برئاسة رئيس المجلس السيادي، وشمل كل أعضاء المجلس، إضافة إلى رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل ووزير المالية والتخطيط الاقتصادي.

ويختص المجلس بإعداد سياسات الدفاع والأمن، واتخاذ وإصدار القرارات الملزمة لكل أجهزة الدولة فيما يتعلق بأمن ووحدة السودان.