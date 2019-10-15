صندوق روسيا السيادي.. استثمارات في كل المجالات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تأسس صندوق الثروة السيادي الروسي أو صندوق الاستثمار الروسي المباشر (RDIF) في عام 2011 من قبل الحكومة الروسية برأس مال 10 مليارات دولار أمريكي. يعمل الصندوق محفزا للاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال جذب شركاء رائدين في الاستثمار الدولي المشترك، حيث بلغ حجم استثمارات الصندوق في روسيا 23 مليار دولار، كما تتوزع استثماراته في 16 دولة.



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