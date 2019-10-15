مقاتلات أمريكية تحلق بسوريا لردع قوات موالية لتركيا

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رويترزالأربعاء 2019/10/16 12:43 ص بتوقيت أبوظبي
مقاتلة إف-16 - أرشيفية
قال مسؤول أمريكي، الثلاثاء، إن طائرات عسكرية أمريكية حلقت في "استعراض للقوة" بسوريا بعد أن اقتربت قوات مدعومة من تركيا من جنود أمريكيين خلال الهجوم التركي شمال شرقي سوريا.
وأضاف المسؤول، حسب وكالة رويترز، أن الطائرات العسكرية الأمريكية حلقت فوق المنطقة بعدما شعرت القوات الموجودة في شمال شرقي سوريا بأن المقاتلين المدعومين من تركيا اقتربوا جدا منها، موضحا أن المقاتلين تفرقوا بعد استعراض القوة.
ولم ترد وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) على الفور على طلبات للتعليق.
ومن المقرر أن يصل نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس ووزير خارجيته مايك بومبيو، الأربعاء، إلى العاصمة التركية لوقف العدوان والتأكيد على استمرار فرض العقوبات.
كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن، الأربعاء الماضي، بدء عملية عسكرية ضد القوات الكردية في شمال شرقي سوريا، وهو ما اعتبره مراقبون "عدوانا وانتهاكا" لسيادة البلد الذي يعاني ويلات الحرب منذ سنوات.
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