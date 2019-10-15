العالم يضغط على تركيا وسلام السودان.. نشرة "العين الإخبارية" المسائية

في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، الثلاثاء، 15 أكتوبر/تشرين الأول، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة تجدون: محاولات فاشلة لعودة داعش في ليبيا، ومنظمات الإغاثة توقف عملها بمناطق "العدوان التركي" في شمال سوريا، وبوتين في الإمارات.. شراكة وتعاون وتنسيق من أجل السلام‎، ومسؤول أمريكي: محاولات فاشلة لعودة داعش في ليبيا، وبريطانيا تعلن وقف إصدار تصاريح جديدة للصادرات الدفاعية لتركيا، وروسيا: الجيش السوري يسيطر على ألف كيلو بمحيط منبج.

كما تتابعون أيضاً: أردوغان يقسم الأراضي السورية بـ"منطقة آمنة" عمقها 32 كم، وحميدتي: سنحتفل قريبا بنهاية الحرب اللعينة بالسودان، وبريطانيا والناتو يطالبان تركيا بوقف العملية العسكرية بسوريا، ونجل بايدن يقر بـ"خطأ" تقدير الأمور ردا على اتهامات ترامب، والصين تطالب تركيا بوقف عدوانها على سوريا، وانتقادات لاذعة لاستغلال مساجد ألمانيا في دعم عدوان تركيا على سوريا.

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أما في الاقتصاد فتطالعون: روحاني يتهرب من قرار "طهران" توحيد سعر النقد الأجنبي، والنقد الدولي: أسوأ أداء للاقتصاد الإيراني منذ 35 عاما، والاقتصاد التركي.. توقعات للنقد الدولي بمزيد من التراجع، والإمارات تعرض تطوراتها الاقتصادية أمام صندوق النقد والبنك الدوليين، وأرباح "جي بي مورجان" تصعد بمؤشرات وول ستريت عند الفتح، والرئيس التنفيذي لشل: لا بديل عن الاستثمار في النفط رغم ضغوط البيئة.

وإلى الملاعب تجدون: تألق حكيمي يعيده لخطط ريال مدريد المستقبلية، وفي التكنولوجيا: هواوي تحدد الموعد الرسمي لطرح هاتفها القابل للطي Mate X.

وفي الفن تقرأون: نجمة بوليوود كاجول أحدث المنضمين لنتفليكس، بينما في المنوعات: إنفوجراف.. "القديس باسيل" كاتدرائية تخلد انتصار الروس على المغول.

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