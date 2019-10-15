بنس وبومبيو في تركيا الأربعاء لحثها على وقف العدوان

نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس - أ.ف.ب

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، توجه نائبه مايك بنس، ووزير خارجيته مايك بومبيو، إلى تركيا خلال الساعات الـ24 المقبلة سعيا لوقف العدوان التركي شمال شرقي سوريا.



ومن المقرر أن يصل نائب الرئيس الأمريكي ووزير خارجيته إلى العاصمة أنقرة ولقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس المقبل، بحسب البيت الأبيض.

وأكد البيت الأبيض، أن نائب الرئيس الأمريكي سيؤكد التزام ترامب بإبقاء العقوبات الاقتصادية على تركيا لحين التوصل لحل بخصوص العدوان شمال شرقي سوريا.

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وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن، الأربعاء الماضي، بدء عملية عسكرية ضد القوات الكردية في شمال شرقي سوريا، وهو ما اعتبره مراقبون "عدوانا وانتهاكا" لسيادة البلد الذي يعاني ويلات الحرب منذ سنوات.

ومن المقرر أن يبحث مجلس الأمن الدولي، غدا الأربعاء، في جلسة طارئة تعد الثانية خلال أسبوع، العدوان التركي على سوريا.

ودعت الدول الأوروبية تركيا إلى وقف "العمل العسكري أحادي الجانب" فورا، وحذرت من أن العملية "ستزعزع الاستقرار في المنطقة برمتها، وتزيد من المعاناة الإنسانية وستؤدي إلى مزيد من النزوح".

في وقت سابق، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على تركيا تشمل ثلاثة وزراء، بهدف إرغام أنقرة على أن "تنهي فوراً هجومها" العسكري على الفصائل الكردية في شمال شرقي سوريا.

وشملت العقوبات وزراء الطاقة والدفاع والداخلية الأتراك الذين باتوا ممنوعين من إجراء أي معاملة مالية دولية بالدولار الأمريكي، وباتت أموالهم في الولايات المتحدة، إذا وجدت مجمدة.