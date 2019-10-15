الكونجرس الأمريكي يعتزم قطع المعونة العسكرية عن تركيا

قالت صحيفة الجارديان البريطانية، الثلاثاء، إن الكونجرس الأمريكي يسعى لإقرار قانون يهدف إلى قطع المعونة والدعم العسكري عن تركيا.

وأشارت الجارديان إلى أن السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام والديمقراطي كريس فان هولين سيتقدمان بمشروع قانون اليوم الثلاثاء يهدف إلى إجبار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على وقف حملته العسكرية على شمال شرق تركيا.

كانت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب أعلنت أن حزمة العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب ضد تركيا لا ترقى إلى المستوى الذي يحول دون استمرار تلك الكارثة الإنسانية، وأن هناك حاجة ماسة إلى اتخاذ إجراءات فاعلة لإجبار أردوغان على وقف عدوانه في سوريا.

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وقال بيتر هاريل، نائب مساعد وزيرة الخارجية السابق لمكافحة التهديدات والعقوبات: "إن الأمر التنفيذي يحمل إمكانية تنفيذه على نطاق واسع ويفرض عقوبات قاسية للغاية، لكن الأهداف التي حددتها الإدارة حتى الآن تتراوح ما بين ضعيفة إلى متوسطة المدى".

وأوضحت الجارديان أن الفارق الأكثر جوهرية بين حزمة العقوبات التي فرضها الكونجرس والعقوبات التي فرضتها الإدارة الأمريكية هو قضية الدعم العسكري، حيث يعتمد الجيش التركي والقوات الجوية إلى حد كبير على الولايات المتحدة لمواصلة عملياته العسكرية.

وذكرت الصحيفة أن مسؤولي الإدارة الأمريكية كانوا يترددون في فرض مثل هذه العقوبات العسكرية، خوفًا من طرد تركيا من حلف الناتو تمامًا، على الرغم من إشارة بعض النقاد إلى أن تركيا لم تعد حليفة بأي حال من الأحوال لواشنطن.

وقال يليام هارتونج، مدير مشروع الأسلحة والأمن في مركز السياسة الدولية؛ إنه "إذا كانت إدارة ترامب جادة حقًا في منع تركيا من غزو سوريا، فستتخذ على الفور قرارا بوقف جميع إمدادات الأسلحة الأمريكية للجيش التركي، بما في ذلك قطع الغيار والصيانة".

وأضاف: "تعتمد تركيا على الولايات المتحدة في جميع طائراتها القتالية وثلثي مركباتها المدرعة، وبالتالي فإن سحب الدعم الأمريكي بالكامل يمكن أن يضعف قدرتها القتالية، وسترسل رسالة أقوى من الإجراءات الاقتصادية الضعيفة التي اتخذتها الإدارة حتى الآن".