السودان يحظر النشر في محاولة الانقلاب الفاشلة

قررت المحكمة العسكرية في السودان، الثلاثاء، حظر النشر في محاكمات المتهمين في المحاولة الانقلابية الفاشلة، وقضية الزعيم القبلي موسى هلال المعتقل لأكثر من عام، لعدم الإضرار بمجريات العدالة.



وقال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة بالسودان، العميد ركن عامر محمد الحسن، إن "بعض الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي تناولت أخباراً عن محاكمات تجري للمتهمين في المحاولة الانقلابية الأخيرة، وفي قضية محاكمة موسى هلال والتي أكملت قرابة العام وفي إجراءاتها التي قد تصل لنهاياتها".

وأوضح أن موسى هلال يتبع للقوات المسلحة ويخضع لقانونها وتجري محاكمته عسكرياً بواسطة القضاء العسكري الذي قدر أن تكون المحاكمة سرية.

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وأكد منح كافة الحقوق التي كفلها الدستور للمتهمين، كالحق في الدفاع، قائلاً :"نؤكد توفر عناصر المحاكمة العادلة بالكامل".

وأشار إلى أن المحاكمة تجرى بكامل صلاحيات المحاكم العامة تحقيقا للعدالة، مشددا "عليه نرجو عدم النشر في أمر هذه المحاكمات لعدم الإضرار بالعدالة حسب قرار المحكمة العسكرية في هذا الصدد".

وفي 18 مايو/أيار الماضي، كشفت وسائل إعلام سودانية عن أن قوات الأمن أحبطت أول محاولة انقلاب بعد عزل الرئيس البشير، كان وراءها ضباط متقاعدون.

وأحبط المجلس العسكري في 12 يونيو/حزيران الماضي، محاولة انقلابية، دبرها ضباط متقاعدون وآخرون في الخدمة، يتبعون تنظيم الحركة الإسلامية الإخوانية.