الإمارات وروسيا.. علاقات استراتيجية متينة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تشهد العلاقات الإماراتية الروسية تطورا لافتا في السنوات الأخيرة.. فمنذ إعلان توقيع الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في يونيو/حزيران 2018 خلال زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية إلى موسكو، انتقلت العلاقات الثنائية إلى مستوى آخر من التكامل أسس لمرحلة جديدة بين الدولتين.



نتائج تلك الشراكة سرعان ما ظهرت على الأرض، فها هو أول رائد فضاء إماراتي يتم رحلته إلى المحطة الدولية على متن مركبة روسية، وقبلها بأكثر من شهر تحتضن العاصمة الروسية موسكو قمة "أقدر" العالمية بنسختها الثالثة، واليوم تستقبل العاصمة الإماراتية أبوظبي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



تلك العلاقة الوثيقة بين البلدين، وضع أسسها القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، لتصبح دولة الإمارات اليوم بثقليها الإقليمي والدولي شريكا استراتيجيا مهما لروسيا في المنطقة.

