الان تتابع عاجل .. وزارة العدل الأميركية تتهم بنك "خلق" التركي بالغش وغسيل الأموال والاحتيال والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل في 16 أكتوبر 2019 12:23 ص الخليج 365-متابعات اتهمت وزارة العدل الأميركية بنك “هالك” التركي بالغش وغسيل الأموال والاحتيال للتهرب من العقوبات المفروضة على إيران

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